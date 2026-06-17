Prinses Ariane draagt rode jurk tijdens eerste staatsbanket

Prinses Ariane heeft voor haar eerste staatsbanket gekozen voor een rode jurk en de diamanten tiara van koningin Emma. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima dineert woensdagavond met haar ouders en andere familieleden in het Koninklijk Paleis in Amsterdam vanwege het staatsbezoek dat de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako aan Nederland brengen.

Naast Ariane is ook prinses Amalia aanwezig bij het diner. De prinses, die al eerder staatsbanketten bijwoonde, draagt een rode japon en de Mellerio-parure. Haar moeder, koningin Máxima, heeft gekozen voor een lichte jurk en het Stuart-diadeem. De japon van de koningin betreft een nieuw ontwerp van Iris van Herpen, meldt journalist Josine Droogendijk op haar website Modekoningin Máxima.

Het staatsbanket begint later op de avond met een zogeheten passade, waarbij genodigden de hand schudden van beide staatshoofden en hun echtgenotes. Daarna geven zowel de koning als keizer Naruhito een toespraak en worden de volksliederen van beide landen gespeeld. Naast leden van het koninklijk gezin schuiven ook prinses Beatrix, prinses Laurentien, prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven aan tijdens het diner.