Helene Fischer verdedigt hoge ticketprijzen

Helene Fischer geeft toe dat de toegangskaarten voor haar recente concerttour duur waren. De Duitse zangeres wijst tegelijkertijd op de hoge kosten die met grote liveshows gepaard gaan. "We kunnen natuurlijk niet negeren dat in de huidige tijd alles duurder is geworden", zei ze in het Duitse tv-programma Tagesthemen. Ook zegt ze dat honderden mensen aan een show meewerken, die ook allemaal betaald moeten worden.

De 41-jarige Fischer noemt het een "zeer belangrijk en groot thema". Volgens Duitse media begonnen de prijzen voor de tickets van haar stadiontournee bij ongeveer 70 euro.

Veel fans sparen lang voor een concert of laten er zelfs hun vakantie voor schieten. Als ze dat hoort, doet haar dat goed, aldus Fischer. Ze wil ervaringen en momenten creëren "die met geen geld te betalen zijn". Haar doel is dat de bezoekers na afloop gelukkig en met een licht gevoel naar huis gaan, in de wetenschap dat het elke euro waard was.

De tour van Fischer eindigde vrijdag in München. In juni trad ze op in de GelreDome in Arnhem.