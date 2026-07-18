Natalie Imbruglia vergeet teksten van eigen liedjes

Natalie Imbruglia vergeet tijdens optredens regelmatig de teksten van haar eigen liedjes. De Australische zangeres stelt echter dat bijna nooit iemand dat doorheeft.

De 51-jarige Imbruglia noemt het in een interview met The Guardian een van haar meest gênante momenten op het podium. "Ik ben een ster in het binnensmonds meemompelen van mijn eigen nummers", aldus de zangeres. "Je zou ervan staan te kijken hoe weinig mensen het doorhebben. Als je gewoon glimlacht en het zelfverzekerd doet, hebben ze niets in de gaten."

In hetzelfde gesprek zegt Imbruglia ook dat ze zichzelf zou willen klonen ("zodat ik tegelijkertijd aan het werk kan zijn en bij mijn zoon kan zijn") en dat ze soms ongelukkig wordt van wonen in Engeland ("als er te veel grijze dagen achter elkaar zijn").