Hendrik Jan Bökkers krijgt zijn eigen realityserie. Dat heeft de AVROTROS donderdag bekendgemaakt. De acteur en muzikant, bekend van zijn rol in Woeste Grond en de band Bökkers, geeft daarmee een inkijk in zijn dagelijks leven in de Achterhoek.

De serie genaamd Bökkers, Leaven in de Brouweri-je richt zich naast de drukke carrière van Bökkers ook uitgebreid op zijn familie, die op een boerderij in Ruurlo woont. Zo komt onder andere het draagmoederschap van Martine, Bökkers' echtgenote, aan bod, die voor de tweede keer een kind draagt voor hun goede vrienden Wouter en Michael.

"Jullie krijgen een kijkje achter de schermen en geloof me: bij ons gebeurt altijd wat", laat hij weten in een verklaring. "Ik heb me tijdens het filmen kapotgelachen. We hebben de boel gewoon lekker laten draaien, met alles wat daarbij hoort." Bökkers zegt erg benieuwd te zijn naar de reacties op de serie.

Bökkers, Leaven in de Brouweri-je telt zes afleveringen en is vanaf 21 december dagelijks te zien op NPO 1.