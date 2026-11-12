CALAIS (ANP/RTR) - Internationale treinreizigers hebben te kampen met vertragingen als gevolg van een bommelding op een station in het noorden van Frankrijk. Treinen mogen daarom niet door het station Calais-Fréthun rijden en dat leidt tot vertragingen bij Eurostar, meldt de aanbieder van internationale treinen.

Sommige verbindingen van en naar Londen lopen vertraging op, volgens Eurostar. Op de website is te lezen dat wordt uitgegaan van een vertraging van 30 tot 60 minuten. Meerdere treinen tussen Londen en Parijs zijn vertraagd als gevolg van de bommelding. Vooralsnog hebben ook een trein van Londen naar Amsterdam en een trein van Amsterdam naar Londen last van vertraging.

Bommeldingen ontregelen de afgelopen weken vaker het internationale vervoer. Eerder deze maand kregen tientallen vliegtuigen te maken met bommeldingen. Vliegtuigen maakten daarom noodlandingen om ontruimd en doorzocht te worden.