Henk Krol: Berk van onschatbare waarde voor homo-emancipatie

De waarde die schrijfster Marjan Berk heeft gehad voor de emancipatie van de lhbtiq+-gemeenschap is op geen enkele manier te onderschatten. Dat zegt Henk Krol, die ruim dertig jaar hoofdredacteur was van de GayKrant, in reactie op het overlijden van Berk. Zij had jarenlang een column in het blad.

"Zij was de allereerste schrijfster die structureel in haar boeken en haar tv-series homostellen opvoerde, zonder dat het typetjes waren", zegt Krol. "In al haar werk, zeker op televisie, zat altijd een homostel of een lesbisch stel. En het waren gewone mensen die met gewone problemen worstelden, net als heterostellen. Gays werden in haar series nooit neergezet als extreme potten en nichten."

Berk deed dit ook al in haar boeken, zegt Krol. "Maar ze realiseerde zich dat ze met series zoals Vrouwenvleugel een veel groter bereik had", legt Krol uit. "Bovendien werden boeken gelezen door mensen die gays toch al prima vonden. Zij maakte voor een miljoenenpubliek van mensen die nog niet zo modern dachten duidelijk dat homo's gewone mensen waren. Die betekenis voor de lhbtiq+-emancipatie is van onschatbare waarde geweest."

Bovendien was de schrijfster "een ontzettend leuk, lief en prettig mens. Zij heeft ooit 1 miljoen in de loterij gewonnen. Maar ze gaf niets om geld - het meeste gaf zij weg aan haar kinderen. Zo was Marjan. Zij was fantastisch en grenzeloos. En ik ben heel trots dat zij zo lang voor de GayKrant heeft willen schrijven."