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McCartney speelt Beatles-hit na 62 jaar op huwelijk Taylor Swift

05 jul , 17:34Entertainment
anp050726115 1
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Paul McCartney heeft tijdens het huwelijksfeest van zangeres Taylor Swift en topsporter Travis Kelce voor het eerst in 62 jaar weer het Beatles-nummer I Want to Hold Your Hand live gespeeld. Dat meldt People.
Volgens het Amerikaanse tijdschrift trad McCartney op tijdens de receptie in Madison Square Garden. De zanger zou het nummer voor het laatst live hebben gespeeld op 20 september 1964, tijdens een concert van The Beatles in New York. Ook tijdens zijn solocarrière stond het nummer niet meer op de setlist.
McCartney was volgens People een van de artiesten die optraden tijdens het huwelijksfeest van Swift en Kelce. Ook Stevie Nicks verzorgde een optreden.
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