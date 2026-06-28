Henk ten Cate wil weinig kwijt over incident Sylvia Geersen

Henk ten Cate wilde weinig zeggen over het incident in een café in Rotterdam waarbij model Sylvia Geersen werd mishandeld. De voetbaltrainer bevestigde in het programma De Oranjezomer dat hij in het café aanwezig was.

Eerder schreef het juicekanaal RealityFBI al dat Ten Cate erbij was en de man die Geersen sloeg naar buiten had geholpen. Ten Cate gaf in De Oranjezomer aan dat hij er eigenlijk niet op in wilde gaan en dat hij het overdreven vond. "Ik was daar, het klopt. Ik ben inderdaad naar buiten gegaan en heb de boel een beetje gesust. Ik wil er niet te zwaar aan tillen want zo zwaar was het niet. Ik wil het hierbij laten", zei Ten Cate toen het onderwerp ter sprake kwam.

Het management van het model bevestigde eerder op de dag aan het ANP dat zij was mishandeld. Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens de politie werd de 40-jarige Rotterdamse rond middernacht plotseling aangevallen door een voor haar onbekende man. Hij sloeg haar, trok haar over de grond en schopte haar vervolgens. Na de mishandeling zou de man ook een vuurwapen op haar hebben gericht. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de verdachte.