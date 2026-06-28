Madonna kritisch op gebruik van kunstmatige intelligentie

Madonna is niet te spreken over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). De popster vindt zaken als algoritmes en AI zelfs het "tegenovergestelde van kunst maken", zei ze in een interview met Vogue Italia.

Volgens de zangeres staan algoritmes en kunstmatige intelligentie haaks op het nemen van risico's, "en voor mij is dat het tegenovergestelde van kunst maken", verklaart Madonna. Verderop in het interview zegt ze ook dat ze het fijn vindt om even van de radar te verdwijnen. "Want dat is hoe je je verbeeldingskracht voedt. Je moet stilte hebben en dagen waarop je verbinding hebt met de natuur, mijn kinderen, mijn paarden."

In het interview lijkt Madonna ook te betreuren hoe de muziekindustrie is veranderd. "Ooit begaf je je op één plek met schilders, muzikanten, dansers en kunstenaars en je werkte vanuit een heel zuivere intentie. Ik hecht veel waarde aan die ervaring. Nu doe je dat niet meer. Nu moet je denken aan hoeveel volgers je hebt om een platencontract te krijgen."