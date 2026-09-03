Henk Wijngaard wil zodra het weer kan weer optreden. Dat vertelt de 80-jarige zanger, bekend van het nummer Met De Vlam in de Pijp, in een interview met Privé, geplaatst in de Telegraaf. Wijngaard onderging vorige maand een hartoperatie.

"Als ik over de afgelopen weken vertel, besef ik telkens opnieuw dat ik door het oog van de naald ben gekropen", vertelt de zanger. "Toen ik bijkwam, heb ik nog dagen nodig gehad om me weer een beetje op deze wereld te voelen. Ik had niet eens de kracht om rechtop in de kussens te gaan zitten. Mijn lichaam had een enorme dreun gekregen."

Wijngaard kan dan ook niet beloven wanneer hij weer gaat optreden. "Het kan drie maanden duren, maar ook best een halfjaar voordat ik weer zover ben", legt hij uit. Zijn manager heeft zijn agenda voorlopig leeggemaakt. "Ik moet het kalm aan doen en slik elke dag een handvol medicijnen. Ik ben ook nog lang niet de oude. Ik ben heel snel moe."

Toch denkt Wijngaard er niet over na om zijn muzikale carrière te beëindigen. "Dat ik op mijn tachtigste nog optreed en platen maak, zie ik niet als werk. Ik ga nog altijd met plezier het land in. Zingen en het publiek vermaken vind ik niet vermoeiend of belastend", aldus de zanger.