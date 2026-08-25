Henkjan Smits: Dolly Parton was uitzonderlijk talent

Dolly Parton was een uitzonderlijk talent dat alles kon. Dat zei presentator, muziekkenner en voormalig talentscout Henkjan Smits dinsdag in het NPO 1-programma Goedenavond Nederland in een reactie op het overlijden van de Amerikaanse zangeres.

"Ze was een waanzinnige tekstschrijver, een niet normaal goede componist, een ontzettend goede zangeres, iemand die ook nog eens zo knap is, intelligent, met een enorm gevoel voor humor, ad rem, ambitieus, en zo kan ik nog wel even doorgaan", somde Smits op. "Wat maakt haar zo groot? Al die talenten die ze had, alles bij elkaar. Het is niet normaal. Ik denk dat er niemand is die zoveel talenten heeft ontwikkeld als zij."

Parton maakte ook nog eens liedjes waarmee mensen zich konden identificeren, vervolgde Smits. "Het zijn niet zomaar popliedjes of niemendalletjes. Dat maakte haar ook zo bijzonder."