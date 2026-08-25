Parton wordt naast overleden man begraven

Dolly Parton zal naast haar vorig jaar overleden echtgenoot Carl Dean worden begraven. Dat zegt haar neef Bryan Seaver, die de woordvoering namens haar familie doet, tegen TMZ.

De dinsdag overleden Parton wordt bijgezet in het mausoleum van Woodlawn Memorial Park and Mausoleum in Nashville, Tennessee, waar Dean ook ligt. Volgens de entertainmentsite zal de zangeres in haar kist "haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk" dragen.

Dean overleed in maart 2025 op 82-jarige leeftijd. Ondanks de grote carrière van zijn partner leidde hij een leven buiten de schijnwerpers. Ze waren bijna zestig jaar bij elkaar.

Eerder dinsdag meldde de familie van Parton al dat het afscheid van de zangeres in kleine kring zal plaatsvinden. Dat gebeurt op verzoek van de overleden zangeres zelf.