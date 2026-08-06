Henkjan Smits onthoudt Jerney Kaagman als 'humor en rock-'n-roll'

Veel mensen kregen dankzij Idols een verkeerd beeld van zangeres en jurylid Jerney Kaagman. Dat vertelt Henkjan Smits aan het ANP in reactie op haar overlijden. Smits en Kaagman maakten samen jaren deel uit van de populaire RTL4-talentenjacht.

"Veel mensen denken bij haar meteen aan een met botox volgespoten ijskonijn", zegt Smits. "Maar ik onthoud vooral haar ijdelheid en haar bijzonder scherpe en droge humor. Als ik aan Idols denk, dan zie ik onszelf in de jury vooral tranen wegpinken van het lachen. We hebben zo onbedaarlijk hard gelachen in die tijd." De juryleden werden in de eerste seizoenen gezamenlijk met een busje naar de auditielocaties vervoerd. "Jerney zei dan vaak: 'dit voelt enorm rock-'n-roll, zo met z'n allen in een busje door het land reizen!'"

Het oud-jurylid herinnert zich ook nog een optreden op Noorderslag, waar zij in een band een paar liedjes moesten zingen. "We stonden achter de coulissen en opeens liet Jerney een enorme boer", vertelt hij lachend. "Ze keek me met een uitgestreken gezicht aan: 'Rock-'n-roll, ik ben er weer, let's go!'. Die stoere kant van haar is veel te weinig belicht."

Tegelijkertijd klopte het wel dat Kaagman in de jury de rol van de stoïcijnse van het team op zich nam. "Toen Dewi eruit moest in het eerste seizoen, stroomden bij mij en Eric van Tijn de tranen over onze wangen", herinnert Smits zich. "Jerney gaf geen kik. Achteraf zei ze: ja, ik voelde het ook wel, maar ik zag jullie en toen droogde bij mij álles op."

Verder herinnert Smits zich zijn oud-collega als "het enorme sekssymbool dat zij was in de tijd van Earth & Fire. Ik had als jongetje van 11 het singletje Memories van Earth & Fire gekocht en vond het toch bijzonder dat zij jaren later een collega en vriendin werd. En als zangeres had zij een stem die uit duizenden herkenbaar was."