Met het overlijden van Jerney Kaagman is de Nederlandse muziekwereld "een icoon verloren". Dat zegt directeur Frank Helmink van belangenorganisatie Buma Cultuur donderdag in een reactie op het nieuws aan het ANP. Kaagman was van 2002 tot 2009 directeur van Stichting Conamus, de voorloper van Buma Cultuur.

"Met Jerney Kaagman verliest de Nederlandse muziekscene een icoon", zegt Helmink. "Op meerdere fronten heeft zij haar stempel gedrukt op het muzikale landschap. Als frontvrouw van Earth & Fire stond ze zowel in binnen- als buitenland in de schijnwerpers, maar haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht."

Kaagman stond onder meer aan de basis van BV Pop, de organisatie die de prestigieuze Popprijs in het leven riep. Daarnaast "maakte zij zich als pr-manager van Noordzee FM ook hard voor juist het Nederlandstalige product, waar we vandaag de dag nog de vruchten van plukken."

Ook de manier waarop Kaagman zich als directeur van Conamus "inzette voor de belangen van de Nederlandse muziek verdient niets dan lof. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Jerney Kaagman."