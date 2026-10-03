Henny Huisman voelt zich geen tv-icoon

Henny Huisman heeft zich nooit een tv-icoon gevoeld. Dat zei hij in een interview met Cornald Maas in een televisiespecial over 75 jaar televisie van AVROTROS. De 75-jarige presentator sprak over zijn televisiecarrière en hoe hij streng door Joop van den Ende gecoacht werd.

Volgens Huisman zag Van den Ende in hem "een volkse jongen" toen hij ontdekt werd. "Hij wilde gewoon een jongen van het volk die het publiek begreep." De mediamagnaat vroeg hem toen of Huisman zelf dacht dat hij geschikt zou zijn voor de televisie. "Ik zei: 'Meneer Van den Ende, ik ben voor tv geboren'. Ik blufte. Maar hij zei gelukkig: 'Dat is fijn om te horen, want zo iemand zoek ik juist'."

Daarna bleef Van den Ende de presentator coachen, bijvoorbeeld door samen programma's terug te kijken. "Dat waren vreselijke avonden", bekent hij. "Hij kneedde mij, ik moest dingen afleren", zegt Huisman onder meer over zijn taalgebruik. "Ik was ook altijd aan het lijnen; ik had een aanleg voor dik worden. En dan keek Joop en zei hij: 'Je wordt te fors.' Hij was echt gewoon heel streng."

'Mijn kind'

Door de jaren heen heeft Huisman, bekend van de Soundmixshow, Mini-Playbackshow en Surpriseshow, vaak gehoord dat hij door zijn werk en bekendheid niet veranderd is. "Ik ben nog steeds hetzelfde. Ook altijd onzeker nog. Altijd, of er nu twintig mensen in de zaal zitten of 30.000, ik voel hetzelfde. Ik wil niet tegenvallen."

Op de vraag van Maas wat Huisman het huidige televisielandschap toewenst, antwoordt hij: "Vaste gezichten. Ik vind het heel belangrijk dat het om de presentator draait. Maar nu heb je programma's die worden gepresenteerd en als iemand ziek is, doet een ander het. Dat was in onze tijd onmogelijk. Ik heb wel met 40 graden koorts staan te werken." Hij praat over zijn programma's als "mijn kind".