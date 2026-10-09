Herman van Veen brengt op 6 november een deluxeversie uit van zijn album Plus, ruim een jaar na de oorspronkelijke release. Dat maakt het muzieklabel van de zanger en theatermaker bekend. In aanloop naar de release verschijnt vrijdag zijn nieuwe nummer De Echte.

De jubileumeditie, getiteld Herman van Veen Plus Plus, bevat naast de oorspronkelijke nummers twee nieuwe tracks. Op het album werkt de 81-jarige Van Veen samen met verschillende artiesten, onder wie Simone Kleinsma, Zoë Tauran, Maan, Roxeanne Hazes, OGENE en André van Duin.

Bezoekers van zijn optreden in Koninklijk Theater Carré op 28 oktober kunnen daar alvast een exemplaar van het album bemachtigen. Op 31 oktober, de jubileumdatum van het oorspronkelijke album, verschijnt online een "bijzondere terugblik op Plus", laat Van Veens label weten.