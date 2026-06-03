Het droompad van Twan Huys bovenaan Bestseller 60

Het droompad van Twan Huys staat bovenaan de Bestseller 60, na drie weken in de boekenlijst. Daarmee stoot hij Aan het einde van de oorlog van Bert Natter van de eerste plaats, meldt het CPNB woensdag. De afgelopen weken steeg het boek van Huys gestaag. Het is de eerste keer dat de presentator bovenaan de Bestseller 60 staat.

De scheiding van de Amerikaanse auteur Freida McFadden is deze week de hoogste nieuwe binnenkomer. Het boek staat op de vierde plaats. Het is de vijftiende keer dat een boek van McFadden de lijst haalt, maar niet eerder stond ze zo hoog.

Wielrenster Annemiek van Vleuten maakt haar debuut in de lijst met haar autobiografie op plek 10. Ze schreef het boek samen met oud-journalist Dennis Boxhoorn, die ook niet eerder in de Bestseller 60 stond. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits komt binnen op plek 33.