Jubileumgame Tomb Raider: Legacy of Atlantis uitgesteld tot 2027

De nieuwe videogame Tomb Raider: Legacy of Atlantis heeft een nieuwe releasedatum gekregen. Bij de aankondiging vorig jaar werd gemeld dat het spel ergens dit jaar zou uitkomen, het jaar waarin de franchise dertig jaar bestaat. Tijdens de PlayStation State of Play-showcase werd dinsdag bekendgemaakt dat de game op 12 februari 2027 verschijnt.

Legacy of Atlantis is een remake van de oorspronkelijke Tomb Raider-game die in 1996 uitkwam. Het nieuwe spel komt in drie uitvoeringen op de markt, ieder met eigen extra's. Spelers die de game vooraf bestellen, ongeacht de versie, krijgen de zogenoemde Survivor Outfit er gratis bij. Hiermee kan hoofdpersoon Lara Croft worden aangekleed in de outfit die zij ook droeg in de reboot-game uit 2013.

Eerder werd bekend dat een compleet nieuwe Tomb Raider-game, genaamd Catalyst, ergens in 2027 zou verschijnen. In beide spellen wordt de stem van de bekende archeologe ingesproken door actrice Alix Wilton Regan, bekend van een eerdere stemrol in de game Cyberpunk 2077.