Hevige regen heeft voor hinder gezorgd op het bekende muziekfestival Lollapalooza in Chicago. Door de regen ontstonden overstromingen en ging het programma zaterdag drie uur later van start, waardoor de meeste optredens in dat tijdsbestek werden afgelast.

Een aantal andere optredens werd verplaatst, maar deze duurden door de veranderingen wel een stuk korter. Zo speelde de Engelse band Wolf Alice maar een half uur, in plaats van een uur. De shows van headliners Olivia Dean en Jennie werden niet geraakt door de regen.

Zondag is de vierde en laatste dag van het muziekfestival. Onder anderen headliners Tate McRae en The xx, Jade en Aespa treden dan op.