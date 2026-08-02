Politie: geen grote incidenten tijdens Canal Parade

AMSTERDAM (ANP) - Er hebben geen grote incidenten plaatsgevonden tijdens de Canal Parade in Amsterdam en de bijbehorende feesten, meldt de politie. Wel waren er enkele protestacties van pro-Palestinademonstranten waarbij de politie ingreep. Eén persoon werd daarbij aangehouden, omdat deze geen identiteitsbewijs kon laten zien.

Een pand van ING Private Banking op de Herengracht in het centrum van Amsterdam werd beklad met rode verf. Dat gebeurde vermoedelijk al in de nacht van vrijdag op zaterdag. En op beelden van AT5 was te zien dat enkele demonstranten zaterdagmiddag een boot van Deutsche Bank bespoten en met hangladders bij een brug boten wilden tegenhouden. De politie op het water kwam daarbij direct ter plaatse om de demonstranten weg te halen.

Of er aangiften van lhbt+-gerelateerde incidenten zijn binnengekomen, zegt de politiewoordvoerder uit privacyoverwegingen niet. "Maar er hebben zich geen grote, noemenswaardige incidenten voorgedaan. Al is elke melding of aangifte er natuurlijk één te veel."