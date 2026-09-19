Hila Noorzai keert terug met talkshow op NPO 1

Hila Noorzai keert terug met een talkshow op NPO 1. De presentatrice is twee weken om 19.00 uur te zien op het tijdslot van Eva, op dagen dat de talkshow van Eva Jinek niet wordt uitgezonden. Dat bevestigt AVROTROS na berichtgeving hierover van kijkcijferanalist Tina Nijkamp.

De talkshow van Noorzai is in de week van 22 februari en opnieuw vanaf maandag 31 mei te zien. De naam van het programma en andere details worden later bekendgemaakt, aldus AVROTROS.

Noorzai presenteerde in de zomer van 2025 de tijdelijke talkshow Vier avonden op rij. Vorig jaar zei ze in een interview met De Perstribune graag een vervolg te willen.