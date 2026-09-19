ADO na gelijkspel tegen Cambuur nog altijd zonder Eredivisiezege

DEN HAAG (ANP) - ADO Den Haag is na zeven wedstrijden in de Eredivisie nog altijd zonder zege. Het elftal van de Duitse coach Robin Peter speelde zaterdag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen SC Cambuur. Dat betekende het tweede punt voor de club uit Den Haag dit seizoen. Cambuur heeft 5 punten uit zeven duels.

ADO ging in een bijna volledig gevuld stadion op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. De thuisclub had mede door de harde wind moeite om het spel te maken tegen de bezoekers.

Voor rust kreeg ADO mogelijkheden via Juho Kilo en Yannick Ferreira Eduardo, maar beide spelers kregen de bal niet achter Cambuur-doelman Thijs Janssen. Het lukte Fabian Kvam in de 44e minuut wel om de score voor SC Cambuur te openen. Hij verschalkte ADO-doelman Kilian Nikiema met een hard schot van afstand.

In de tweede helft ging ADO volop in de aanval. De Hongaarse invaller Donat Barany frommelde de bal in de 74e minuut in het doel. Barany was vijf minuten daarvoor in het veld gekomen voor Matej Sin.