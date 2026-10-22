Hilary Duff brengt vrijdag drie nieuwe kerstnummers uit

Hilary Duff komt vrijdag met drie nieuwe kerstnummers. De zangeres brengt de liedjes uit op haar ep Holiday Things, waarop ook covers staan van de kersthits Have Yourself A Merry Little Christmas en Last Christmas, meldt Billboard.

"Het lijkt wel alsof Kerstmis dit jaar eerder is begonnen…", schrijft Duff bij de aankondiging op Instagram. De drie nieuwe nummers hebben de titels All You Want for Christmas Is Me, I Want (A Few Small Things) en I Guess It's Christmas.

Duff maakte afgelopen februari na ruim tien jaar haar muzikale comeback met het album luck... or something. Volgend jaar treedt de zangeres op in de Ziggo Dome in Amsterdam.