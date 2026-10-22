Grote Amerikaanse distributeur pikt omstreden Gaza-film NAZA op

De Amerikaanse distributeur Neon heeft de omstreden Gaza-documentaire NAZA aangekocht en gaat de uitbreng van de film in de Amerikaanse bioscopen breed onder de aandacht van het publiek brengen. Volgens The Hollywood Reporter betekent deze deal dat NAZA een prominente uitbreng in de VS krijgt en een serieuze kanshebber is geworden bij filmprijzen zoals de Oscars.

NAZA draait al twee weken in de VS, maar is nu uitgebracht door de makers zelf. Ondanks de beperkte release in een gelimiteerd aantal zalen heeft de film al bijna een miljoen dollar opgebracht. Dit is volgens THR opmerkelijk voor een documentaire over zo'n actueel, zwaar onderwerp.

Regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor spraken voor de film met 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst. Zij vertellen anoniem maar tot in detail hoe Israël de afgelopen drie jaar tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Het leger noemt dit 'NAZA', oftewel 'nevenschade'. Volgens de klokkenluiders vindt het Israëlische leger het geen probleem om bij het uitschakelen van een vermeende Hamas-strijder tientallen onschuldige Gazaanse burgers te doden.

De film trekt overal ter wereld op dit moment volle zalen. In Nederland kochten in twee weken tijd al bijna 70.000 mensen een kaartje, wat voor een documentaire een opmerkelijk aantal is binnen zo'n korte tijd. De Israëlische regering is boos over de film. Volgens premier Benjamin Netanyahu vertelt NAZA een "vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal". De premier heeft echter geen onderbouwing gegeven voor die claim. Netanyahu heeft wel een onderzoek ingesteld naar de bronnen die de makers hebben gebruikt voor hun documentaire.