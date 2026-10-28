Hilary Duff doet een 'shoey' en drinkt bier uit een schoen

Hilary Duff heeft tijdens haar concert in Melbourne maandagavond een Australische traditie in ere gehouden. De Amerikaanse zangeres deed tijdens haar optreden op het podium een zogenoemde 'shoey', waarbij ze een teug bier dronk uit een schoen.

Duff gebruikte voor haar shoey geen normale schoen, maar een glazen muiltje. Dit was een knipoog naar haar hoofdrol in de film A Cinderella Story uit 2004. "Dit is zo schattig, ik zou hier een cocktail uit kunnen drinken", zei de zangeres volgens Music News. "Dit is een stijlvolle shoey." De 39-jarige Duff schonk vervolgens nog een keer in, waarna ze haar tweede slok achterovergooide.

De Amerikaanse zangeres trad in Melbourne op in het kader van haar the lucky me tour. Volgend jaar mei komt Duff hiervoor ook naar Nederland voor een optreden in de Ziggo Dome.