Heineken ziet bierverkopen in alle markten stijgen

AMSTERDAM (ANP) - Heineken heeft de bierverkopen in al zijn markten het afgelopen kwartaal zien toenemen. In Europa profiteerde de bierbrouwer van het gunstige zomerweer. De totale omzet van het concern, waaronder ook merken als Birra Moretti en Desperados vallen, klom met bijna 10 procent tot 9,6 miljard euro.

Volgens het bedrijf steeg het totale verkoopvolume met ruim 6 procent tot 76 miljoen hectoliter. Heineken verkocht vooral meer van zijn duurdere premiumbieren.

Aziatische landen droegen het sterkst bij aan de groei, vooral door sterke ontwikkelingen in Vietnam, China en India. "In Afrika en het Midden-Oosten bleef de volumegroei robuust. Ook in Noord- en Zuid-Amerika keerde de groei in het derde kwartaal terug, onder meer in Mexico en Brazilië", maakte Heineken bekend.

In Europa behaalde Heineken een "bescheiden groei" van 0,6 procent.

Nieuwe topman

Het concern heeft sinds kort de Braziliaan Rafael Oliveira als nieuwe topman. In juni maakte Heineken bekend Oliveira te benoemen tot opvolger van Dolf van den Brink, die eind mei aftrad. Oliveira werkte eerder als topman van koffie- en theeconcern JDE Peet's, bekend van Douwe Egberts en Pickwick. Hij trad aan op een moment dat de verkopen in de Verenigde Staten en Europa onder druk staan, onder meer doordat consumenten minder alcohol drinken. Hij is de eerste buitenstaander die leiding geeft aan de brouwer, die wordt gecontroleerd door de familie Heineken.

Heineken houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel 2026. Het concern rekent op een groei van de operationele winst van 2 tot 6 procent dit jaar. "Op basis van de huidige macro-economische omstandigheden gaan we ervan uit dat het consumentengedrag in de meeste van onze markten grotendeels ongewijzigd blijft."