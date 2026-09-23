Hilary Duff in mei naar de Ziggo Dome

Hilary Duff geeft volgend jaar een optreden in de Ziggo Dome. De Amerikaanse zangeres heeft haar huidige tournee uitgebreid met nieuwe speeldata in Europa, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten, meldt concertorganisator MOJO.

Op 17 mei staat Duff op het podium in Amsterdam, met Rebecca Black in het voorprogramma. Naast Amsterdam geeft Duff shows in onder meer Brussel, Parijs, Berlijn en Keulen.

De tour staat in het teken van Duffs zesde studioalbum luck... or something, dat in februari uitkwam. Het album volgde op een lange periode waarin Duff geen muziek uitbracht. Haar vijfde album Breathe In. Breathe Out. kwam uit in 2015. Duff trad in 2006 voor het laatst op in Nederland, in de Heineken Music Hall.