Lagere strafeis voor W. in hoger beroep om mishandeling Bas Muijs

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen Harry W. in het hoger beroep van de mishandelingszaak van acteur Bas Muijs een lagere straf geëist. Het OM vroeg woensdag 28 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. In eerste aanleg wilde het OM een straf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk voor de hoofdverdachte.

De rechtbank legde W. in oktober 2024 twee jaar op, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen medeverdachte Madelon L. eiste het OM woensdag een geheel voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur. De vrouw had in eerste aanleg tachtig uur taakstraf gekregen. Beide verdachten en het OM tekenden beroep aan.

Muijs was in maart 2023 onder valse voorwendselen naar een woning in Arnhem gelokt, waar hij door W. werd vastgehouden en mishandeld. L. was daarbij aanwezig en hielp Muijs onvoldoende.

Zware mishandeling

Bij de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in het gerechtshof in Arnhem werd duidelijk dat het OM het voldoende bewezen achtte dat W. zich schuldig heeft gemaakt aan zware mishandeling. Hiervan werd hij eerder nog vrijgesproken door de rechter. In de eis zijn ook afpersing en vrijheidsberoving meegenomen. In de eis tegen L. werd er rekening mee gehouden dat zij al flink gestraft was, omdat ze door de zaak een mentale klap had gekregen en daardoor sinds mei vorig jaar in de ziektewet zit.

Eigenlijk zou het hoger beroep in de zaak vorig jaar oktober al hebben gediend, maar dat werd toen uitgesteld omdat een van de verdachten een andere advocaat had gekregen. Het hof wil iets langer de tijd nemen om het onderzoek in de zaak goed te kunnen doen. De uitspraak wordt op 14 oktober verwacht.