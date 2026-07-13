Hilary Duff trots op rol in jeugd van hele generatie

Hilary Duff ziet het als een ereteken dat zij voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun jeugd is geweest. Dat zegt de 38-jarige actrice en zangeres in een interview met People.

"Ik hoor dat vaak van mensen en ik draag dat als een ereteken", aldus Duff. De Amerikaanse brak eind jaren negentig door met Casper Meets Wendy en groeide vanaf 2001 uit tot een tieneridool dankzij de Disney-serie Lizzie McGuire. Ook speelde ze in films als A Cinderella Story, Cadet Kelly en Cheaper by the Dozen.

Naast haar acteercarrière scoorde Duff in de jaren 2000 hits als Come Clean, So Yesterday, Wake Up en With Love. Begin dit jaar keerde zij na ruim tien jaar terug op het podium met een nieuwe tournee. Volgens Duff is het bijzonder om te merken hoeveel haar oude nummers nog altijd voor fans betekenen. "Iedereen is inmiddels opgegroeid en we delen nu veel van dezelfde levenservaringen. Het is leuk om dat samen te brengen met de muziek van vroeger", zegt ze.