ANYANG (ANP) - Telstar raakt aanvoerder Danny Bakker kwijt aan de Zuid-Koreaanse club FC Anyang. De 31-jarige centrale verdediger stroomt halverwege het seizoen in, want in de hoogste divisie (K-League) zijn al zeventien wedstrijden gespeeld.

Bakker speelde de afgelopen drie seizoenen bij Telstar. Hij maakte de promotie naar de Eredivisie mee en was dit jaar een belangrijke kracht in de ploeg die handhaving bewerkstelligde. Daarvoor speelde de Zuid-Hollander bij ADO Den Haag, Roda JC en NAC Breda.

Bakker laat in een video op de sociale media van FC Anyang weten dat hij op zoek was naar een avontuur in het buitenland. "Ik hoorde goede verhalen over de club, er was interesse van hun kant en ik was erg nieuwsgierig", aldus de verdediger.