Hilary Swank: vrouwen krijgen meer kritiek op late zwangerschap

Hilary Swank vindt het "interessant" dat vrouwen die op latere leeftijd kinderen krijgen veel kritiek krijgen, terwijl dat voor mannen niet geldt. Dat zegt ze in een fragment van een nog uit te zenden interview in The Drew Barrymore Show, dat op sociale media is gedeeld. De 52-jarige Swank maakte deze week bekend zwanger te zijn van haar derde kind met haar man Philip Schneider.

In het fragment vertelt Swank, die op 47-jarige leeftijd beviel van een tweeling, dat een onbekende vrouw destijds tegen haar zei: "Hoe durf je? Je bent te oud." Volgens Swank had de vrouw haar vader verloren toen ze in de twintig was. "Ik kon me erin vinden, want mijn vader is ook overleden en hij was een van mijn favoriete mensen op aarde", zegt Swank. "Ik dacht bij mezelf: 'Nou, ik word liever geboren en heb die persoon, die mijn favoriete persoon was, gekend en meegemaakt, dan helemaal niet."

Het hele interview met Swank in The Drew Barrymore Show wordt op 20 oktober uitgezonden.