Ortega pleit voor minder telefoongebruik en meer echt contact

Jenna Ortega hoopt dat de nieuwe sciencefictionfilm Klara and the Sun mensen aan het denken zet over het gebruik van hun mobiele apparaten. "Ik denk dat we ons op elkaar moeten richten en de computers en telefoons even aan de kant moeten leggen", vertelde de 24-jarige actrice aan Variety. "Vergeet niet om in het moment te leven en de mensen te waarderen terwijl ze voor je staan", voegde ze eraan toe.

Ook regisseur Taika Waititi benadrukte dat de boodschap van de film is om "de telefoon neer te leggen". "Ik wil gewoon dat mensen zich herinneren wat vriendschap is, contact maken met anderen en gewoon zichzelf zijn. Gewoon in het moment leven", zei Waititi tijdens de première van de film.

Klara and the Sun is gebaseerd op de roman van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro, die in 2021 verscheen. Het verhaal gaat over Klara (Jenna Ortega), een robot die is ontworpen om eenzaamheid tegen te gaan en wordt opgenomen in het gezin van de zieke tiener Josie (Mia Tharia).