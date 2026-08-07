In navolging van diverse andere oud-Idols-kandidaten staat ook Hind Laroussi stil bij het overlijden van Jerney Kaagman. Op Instagram schrijft de zangeres dat het jurylid een van de eerste mensen was die haar talent "echt erkende".

"Ronde na ronde werd ik beoordeeld op mijn stem en mijn ontwikkeling, en haar kennis, eerlijkheid en vakkundigheid hebben mij veel geleerd. Ze was een inspiratie", stelt Laroussi, die in het eerste seizoen van Idols derde werd achter Jamai Loman en Jim Bakkum. "Maar naast haar professionaliteit herinner ik me vooral haar droge humor en de mooie momenten achter de schermen, in de kleedkamer. Dat zijn herinneringen die ik altijd zal koesteren."

Eerder deelden onder anderen Loman en Bakkum ook al hun herinneringen aan Kaagman, die vorige week op 79-jarige leeftijd overleed.