De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill werkte voor zijn overlijden mee aan de film The Legend of Zelda. Dat schrijft het Amerikaanse vakblad Deadline vrijdag. De opnames van de film vonden plaats in het voorjaar.

De verhaallijn van de live-actionverfilming van de populaire videogame, evenals de rol waarin Neill te zien zal zijn, wordt voorlopig nog geheimgehouden. The Legend of Zelda volgt de elfachtige krijger Link en prinses Zelda in hun strijd om het magische land Hyrule te redden. Naast Neill maken onder andere Dichen Lachman en Yvonne Strahovski deel uit van de cast. De film verschijnt naar verwachting in april 2027.

De 78-jarige acteur overleed in juli onverwachts aan de gevolgen van een longontsteking. Neill stond voornamelijk bekend voor zijn rollen in de Jurassic Park-reeks en de hitserie Peaky Blinders.