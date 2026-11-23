De succesvolle serie Ted Lasso krijgt een vijfde seizoen op Apple TV. Dat maakte de streamingdienst maandagavond bekend. Eerder dit jaar ging de vierde reeks over een Amerikaan die een Brits voetbalteam traint in première.

"Bedankt voor het blijven geloven. Ted Lasso krijgt een vijfde seizoen", schrijft Apple TV op Instagram bij een kort fragment over de aankondiging. Hierin is onder meer hoofdrolspeler Jason Sudeikis, die de rol van trainer Ted Lasso speelt, te zien in zijn kantoor.

Het eerste seizoen van Ted Lasso ging in 2020 in première. Naast Sudeikis spelen onder anderen de Britse actrice Hannah Waddingham en de Nederlander Matteo van der Grijn mee in de serie.

Bij de première van het vierde seizoen werd begin augustus in de Verenigde Staten een recordaantal minuten (296,6 miljoen minuten) naar de serie gekeken. Begin oktober was de laatste aflevering van seizoen vier te zien. Volgens Deadline start de productie van seizoen vijf in april volgend jaar.