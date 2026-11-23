Miley Cyrus viert maandag haar 34e verjaardag door stil te staan bij haar bruiloft met Maxx Morando afgelopen weekend. Op Instagram bedankt de Amerikaanse zangeres iedereen die erbij betrokken was.

"Op mijn 34e verjaardag wakker worden en me zo dankbaar voelen", schrijft Cyrus bij een reeks foto's van haar huwelijksfeest. "Bedankt voor alle gelukswensen en aan iedereen die dit weekend tot een herinnering heeft gemaakt die we voor altijd en eeuwig zullen koesteren."

Cyrus en Morando trouwden afgelopen weekend tijdens een intieme ceremonie in Palm Springs, Californië. Onder anderen moeder Tish en zus Noah waren erbij. Cyrus en Morando hebben sinds 2021 een relatie. De zangeres was vanaf eind 2018 een paar maanden getrouwd met acteur Liam Hemsworth.