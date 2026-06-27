Hitte zorgt voor 'topdag' in bioscopen Pathé

De bioscopen van Pathé draaiden vrijdag dankzij het extreem warme weer "een topdag". Veel mensen zochten in de frisse zalen verkoeling, laat een woordvoerder zaterdag weten.

In totaal verkocht de grootste bioscoopketen van het land zo'n 65.000 kaartjes. "Dat is misschien wel het dubbele aantal van wat we anders hadden gedraaid", aldus de zegsman. Vanwege de verwachte hitte programmeerde Pathé tientallen extra matineevoorstellingen. Daarmee speelde het in op het feit dat veel scholen dichtgingen.

De extra filmvertoningen waren vooral gericht op families. Zo deden films als Toy Story 5, Minions & Monsters en De Film van Rutger, Thomas & Paco 2 het goed.

Ook zaterdag zegt Pathé dat veel meer mensen naar de bioscoop gaan in verband met de hitte. In vier provincies geldt nog altijd code rood.