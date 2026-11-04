De kosten die Marco Borsato gedurende 5,5 jaar maakte voor zijn strafzaak zijn hoog, maar onvermijdelijk om een goede verdediging op te voeren. Dat zei de zanger woensdag in de rechtbank van Utrecht tijdens een zitting waarin hij tonnen aan proceskosten wil terugvorderen. "Maar wat het oordeel van de rechtbank ook is, ik leg me erbij neer."

In de rechtbank werd soms tot op detail gekeken naar welke kosten Borsato de afgelopen jaren maakte om zich te verdedigen. De advocaatkosten voor Geert-Jan en Carry Knoops zijn verreweg de grootste kostenpost met zo'n 389.000 euro. Het OM bekeek de urenspecificaties van het echtpaar Knoops "grondig" en concludeerde dat het kan leven met het toewijzen van een groot deel van het bedrag. Een ander deel kan volgens justitie niet vergoed worden, omdat het om werk gaat dat de advocaten al voor de aangifte tegen Borsato deden.

Ook op andere punten vindt het OM een vergoeding niet passend, zoals voor het inschakelen van bepaalde deskundigen. Een paar rapportages werden ook in dit geval al gemaakt voor de aangifte tegen Borsato, en waren volgens justitie onnodig. De kosten voor een onderzoek naar het handschrift van het slachtoffer kunnen volgens het OM wel worden toegewezen.

Verband

Geert-Jan Knoops verduidelijkte dat alle kosten "als geheel" moeten worden gezien. "Alles hield verband met elkaar", zo betoogde hij voor de rechter, en zou daarom relevant zijn voor terugvordering.

De officier van justitie was met name kritisch over de noodzaak van het inhuren van deskundigen, die volgens hem zeker niet altijd van nut waren. Daarmee verschilde hij "fundamenteel van mening" met de verdediging van Borsato, zei hij. In totaal vordert de zanger ruim 431.000 euro terug.

De rechtbank doet op 27 november uitspraak. Borsato is daar niet bij aanwezig.