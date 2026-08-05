Entertainmentconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt, geholpen door meer gasten in zijn pretparken en aan boord van de cruiseschepen van het bedrijf. Ook de inkomsten uit streamingdiensten namen toe.

In het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar had Disney een omzet van 25,2 miljard dollar, een stijging van 7 procent vergeleken met een jaar eerder. De winst voor belastingen klom met 14 procent tot 3,6 miljard dollar. Disney spreekt van sterke cijfers en handhaaft zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar.

Bij de tak Experiences, met pretparken, resorts en cruises, stegen de inkomsten 10 procent tot bijna 10 miljard dollar, ook gestuwd door hogere uitgaven van bezoekers. Bij Entertainment, met onder meer Disney+ en bioscoopfilms, nam de omzet met 6 procent toe tot meer dan 11,3 miljard dollar. Disney wijst daarbij ook op het succes van de nieuwe film Toy Story 5 die in juni uitkwam. Disney heeft ook nog een divisie met sportzender ESPN.