Telstar legt middenvelder Caschili voor één seizoen vast

VELSEN (ANP) - Telstar heeft Gabi Caschili voor één seizoen vastgelegd. Dat heeft de club uit de Eredivisie via X bekendgemaakt. De 23-jarige middenvelder trainde al sinds de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee met Telstar.

Caschili was clubloos sinds zijn vertrek bij SC Cambuur na het seizoen 2024-2025. Hij raakte in opspraak vanwege zijn betrokkenheid bij een vechtpartij na een amateurduel. Cambuur besloot hem geen nieuw contract aan te bieden.

Caschili krijgt bij Telstar onder trainer Henk Brugge opnieuw een kans in het betaald voetbal. Caschili werkte eerder met Brugge als speler van PEC Zwolle.