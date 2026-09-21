Holly Humberstone cancelt rest van tournee om medisch noodgeval

Holly Humberstone annuleert de rest van haar tournee vanwege een "levensbedreigend medisch noodgeval" bij een van haar tourleden. "Hallo mensen van Europa, zoals sommigen van jullie misschien al weten, hebben we een incident binnen ons team gehad", begint de Britse zangeres haar bericht op Instagram.

Woensdag trad Humberstone nog op in Paradiso in Amsterdam. Enkele dagen later ging het in Keulen mis toen "een lid van onze tourneeploeg in de bus getroffen werd door een ernstig, levensbedreigend medisch noodgeval". Inmiddels "gaat het naar omstandigheden goed in het ziekenhuis".

"Wij zijn een familie, en het zou niet goed voelen om zonder het teamlid door te gaan terwijl diegene de tijd neemt om te herstellen - en daarom heb ik de moeilijke beslissing genomen om de rest van de Europese tournee te annuleren en te verplaatsen naar een moment waarop we allemaal samen terug kunnen komen om de show neer te zetten die we hebben beloofd", vervolgt de 26-jarige Humberstone. Na Keulen stonden nog zes shows op het programma, onder meer in Kopenhagen, Stockholm en Berlijn.

De zangeres betuigt haar spijt aan alle fans die hebben "gereisd en tijd hebben vrijgemaakt om naar de show te komen, om vervolgens met een annulering te worden geconfronteerd. Onder deze omstandigheden zou de show lang niet zo goed zijn zonder zo'n belangrijk teamlid, en het voelt simpelweg niet juist om door te gaan." Humberstone maakt niet bekend om wie het gaat, maar deelt tot slot een foto met haar bandleden.