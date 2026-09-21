Jake Paul haalt uit naar critici na bezoek aan Washington

Jake Paul, de verloofde van schaatsster Jutta Leerdam, heeft gereageerd op kritiek die hij en zijn broer Logan hebben gekregen na ontmoetingen met verschillende hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen in Washington. De Amerikaan schrijft op Instagram dat hij liever zelf vragen stelt en probeert iets bij te dragen in plaats van "achter een scherm" commentaar te leveren.

De broers ontmoetten onder anderen vicepresident JD Vance. Ook spraken ze met minister van Defensie Pete Hegseth en minister van Financiën Scott Bessent. Jake deelde op Instagram beelden van het bezoek.

"Blijkbaar maakt het sommige mensen echt kwaad dat Logan en ik naar Washington gaan en de vicepresident, de minister van Financiën, de minister van Defensie en andere leiders van dit land ontmoeten", schrijft Paul. "Prima." Volgens hem zit hij liever zelf aan tafel om "vragen te stellen, te leren, ideeën uit te dagen, relaties op te bouwen en uit te zoeken hoe ik kan helpen".

Paul noemt de carrière van hem en zijn broer vervolgens een voorbeeld van de American Dream. "Twee broers met een camera en ontzettend veel ambitie kunnen bedrijven opbouwen, op de grootste podia ter wereld staan, honderden mensen werk geven en op een dag in Washington tegenover de mensen zitten die het land helpen leiden."

De 29-jarige Paul werd bekend als YouTuber en influencer en maakte later de overstap naar het boksen. Hij heeft sinds 2023 een relatie met Leerdam. Het stel maakte in maart 2025 bekend verloofd te zijn.