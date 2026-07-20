Holly Willoughby keert terug met lifestyleprogramma op YouTube

De Britse presentatrice Holly Willoughby keert terug met een nieuw lifestyleprogramma. De voormalig presentatrice van het ITV-programma This Morning lanceert op 28 juli de serie Holly Willoughby Together op YouTube, meldt Variety.

Het programma draait om onderwerpen als mode, beauty, gezondheid, koken en persoonlijke gesprekken. Ook zijn er bekende gasten te zien, onder wie acteur Stanley Tucci, zangeres Emma Bunton en comédienne Katherine Ryan. Wekelijks verschijnen twee afleveringen.

"Ik ben ontzettend trots op wat het team heeft gemaakt", zegt Willoughby. "We hebben veel plezier gehad tijdens de ontwikkeling van dit project en kunnen niet wachten om te zien wat mensen ervan vinden."

Willoughby presenteerde jarenlang This Morning, maar vertrok in 2023. Vorig jaar was ze nog te zien als presentatrice van de Netflix-show Celebrity Bear Hunt met Bear Grylls, die na een seizoen werd stopgezet.