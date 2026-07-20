Marvel lanceert eerste trailer van nieuwe Avengers-film Doomsday

Studio Marvel heeft maandag online de eerste officiële trailer van de nieuwe Avengers-film Doomsday gelanceerd. De film is pas vanaf half december in de bioscopen te zien.

In de trailer is te zien hoe vrijwel alle helden uit het Marvel-universum besluiten hun krachten te bundelen om het op te nemen tegen de nieuwe schurk, Doctor Doom. De schurk wordt gespeeld door Robert Downey jr, die eerder in elf Marvel-titels te zien was als Iron Man. Bovendien zijn in de nieuwe film diverse helden te zien die in principe geen deel uitmaken van de Avengers.

Zo zijn professor X (Patrick Stewart) en Magneto (Ian McKellen) uit het X-Men-universum terug en heeft ook Gambit, een door Channing Tatum vertolkte held uit Deadpool & Wolverine, een bijrol. Ook Chris Evans keert terug als Steve Rogers, de oorspronkelijke Captain America, een personage dat eerder in de reeks als oude man stopte als de superheld.

The Hollywood Reporter meldde dat Marvel en Disney deze week al beginnen met de verkoop voor de film in speciale 'Infinity Vision'-zalen, die een extra groot scherm en een krachtig geluidssysteem hebben. In Nederland is de voorverkoop voor Doomsday vooralsnog niet van start gegaan. Distributeur Disney kan nog niet zeggen wanneer dit wel gaat gebeuren.