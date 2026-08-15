Honderden belangstellenden hebben zaterdag afscheid genomen van de overleden zangeres Bonnie Tyler. Ze verzamelden zich langs de straten bij Tylers huis in het dorp Mumbles in Wales, waar haar kist naartoe werd gebracht, zo meldt de BBC.

Op beelden is onder meer te zien dat mensen bloemen achterlaten bij het huis van de zangeres. De uitvaart van Tyler vindt maandag plaats in Swansea en is live te volgen via haar officiële website en op schermen buiten de kerk.

De zangeres, bekend van onder meer Total Eclipse of the Heart, overleed op 8 juli op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Portugal. Tyler had daar een spoedoperatie aan haar darmen ondergaan en enige tijd in coma gelegen.