Honderden Nederlanders naar Brussel voor 70mm-versie The Odyssey

Vele honderden Nederlanders reizen in juli en augustus naar Brussel om daar de film The Odyssey op IMAX én 70 millimeterformaat te kijken. Een woordvoerder van Kinepolis meldt woensdag aan het ANP dat de drie voorstellingen per dag doorlopend uitverkocht zijn. Kinepolis Brussel verkoopt nu kaarten tot eind augustus. De meeste vertoningen tot die tijd zijn al nagenoeg uitverkocht.

Dagelijks kan Kinepolis, verdeeld over drie vertoningen, 1200 bezoekers ontvangen in de zaal waar IMAX-films op 70 millimeter kunnen worden vertoond. Kinepolis in Brussel is daarmee een van de vier zalen in Europa waar dit mogelijk is. Regisseur Christopher Nolan nam The Odyssey volledig op met IMAX-camera's, een unicum in de filmhistorie. In reguliere IMAX-zalen wordt de film echter digitaal vertoond. Kinepolis Brussel is een van de weinige zalen die 70mm-films ook analoog kan vertonen, dus 'ouderwets' vanaf een filmrol.

Wereldwijd zijn er slechts tientallen zalen waar dit in een IMAX-zaal kan. Kinepolis in Brussel is voor Nederlandse fans het dichtstbij. "Tot het einde van de zomervakantie zijn bijna alle voorstellingen al uitverkocht", meldt een woordvoerder van Kinepolis België aan het ANP. Negen van de tien bezoekers komt uit België. "De rest komt uit het buitenland", meldt de zegsman. "Het aantal bezoekers is gelijkwaardig verdeeld tussen Nederland, Frankrijk en Luxemburg." Volgens de woordvoerder "is elke vertoning waar we de kaartverkoop voor openzetten binnen een paar minuten uitverkocht."

Ook 's nachts

The Odyssey gaat over de reis van tien jaar die de Griekse legerleider Odysseus maakte voordat hij weer thuis was. De hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway. Ook de tien Nederlandse IMAX-zalen in Pathé en Kinepolis zijn doorlopend uitverkocht. Datzelfde geldt voor bioscopen Eye in Amsterdam en KINO in Rotterdam, waar de film analoog op 70 millimeter wordt vertoond. Dit zijn echter geen IMAX-zalen. In deze bioscopen is het doek extra groot en het geluid extra indrukwekkend.

In de VS zijn er zelfs IMAX-zalen die 's nachts doordraaien, om aan de grote vraag naar IMAX-kaarten te kunnen voldoen. Vooralsnog gebeurt dat in Nederland en België niet.