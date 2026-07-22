Jennifer Garner en Judy Greer gespot voor reboot 13 Going on 30

Jennifer Garner (54) en Judy Greer (51) zijn gespot op de set van de Netflix-reboot van de film 13 Going on 30. Dat melden meerdere Amerikaanse media. De twee actrices zouden samen een scène hebben opgenomen voor de film met Emily Bader, die samen met Logan Lerman de hoofdrol speelt in deze nieuwe versie. Netflix heeft niet bekendgemaakt of Garner en Greer in de reboot terugkeren in hun oude rollen.

Wel was al bekend dat Garner actief is betrokken bij het filmproject als uitvoerend producent. Vorige week liet ze nog aan Variety weten dat ze alleen een kijkje zou nemen op de set. Zo grapte de actrice dat ze misschien wel kan figureren in de nieuwe film. "Ik ga even poolshoogte nemen om te kijken of ze me ergens kunnen inpassen", grapte Garner. Maar uit foto's die dinsdag zijn genomen, is de actrice samen met Greer in kostuum gezien voor de film. Zo droeg Garner een bloemetjesjurk en Greer een blauw pak.

Garner en Greer speelden jeugdvriendinnen die rivalen werden in de succesvolle romcom 13 Going on 30 uit 2004, waarin ook Mark Ruffalo en Andy Serkis te zien waren. Garner speelde Jenna Rink, een dertienjarig meisje dat wakker wordt in het lichaam van een dertigjarige vrouw.