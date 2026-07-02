De nieuwe film The Comebacker met Tom Hanks in de hoofdrol verschijnt volgend jaar in de bioscopen. Dat meldt vakblad Deadline. De releasedatum voor de film is vastgesteld op 30 juli 2027.

In de aankomende film speelt de meervoudige Oscarwinnaar een ambitieuze honkbalcoach in de zogenoemde Major League. Wanneer het personage van de 68-jarige acteur op zijn hoofd wordt geraakt door een harde bal, verandert zijn leven volledig.

Andere rollen zijn weggelegd voor Callum Turner, Colman Domingo en Bad Bunny. De opnames gaan in oktober van start.

De film is gebaseerd op een verhaal van de Amerikaanse schrijver Dave Eggers. Hanks werkt voor het project opnieuw samen met filmmaker Marielle Heller, met wie hij in 2019 de film A Beautiful Day in the Neighborhood maakte. Hiervoor ontving hij een Oscarnominatie in de categorie beste mannelijke bijrol.