Het Metropole Orkest en zangeres Sheléa geven op 18 november in de Ziggo Dome in Amsterdam een concert om Aretha Franklin te eren. De Amerikaanse Sheléa is internationaal vermaard om haar vertolkingen van het werk van Franklin.

Tijdens het concert brengen zij klassiekers als Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman en Think ten gehore. Aretha Franklin geldt als een van de meest invloedrijke artiesten uit de muziekgeschiedenis. Ze won acht Grammy Awards, was de eerste vrouwelijke artiest in de Rock and Roll Hall of Fame en groeide uit tot een cultureel icoon en een belangrijke stem binnen de burgerrechtenbeweging. Ze overleed in 2018.

Afgelopen mei toerde het Metropole Orkest met de show Aretha Franklin: Queen of Soul door Nederland. Naar aanleiding van deze succesvolle tour wordt nu een avond in de Ziggo Dome in Amsterdam georganiseerd. De kaartverkoop is donderdag van start gegaan.