Schrijfster Marjan Berk heeft "ontzettend veel betekend" voor het AD. Dat zegt hoofdredacteur Rennie Rijpma zondag in een reactie op het overlijden van de auteur. Berk was ruim veertig jaar columnist voor de krant.

"Het is heel verdrietig dat zij is overleden, maar wat heeft zij tegelijkertijd een prachtig leven gehad", zegt Rijpma tegen het ANP. "De manier waarop zij in het leven en in de media stond, was een voorbeeld voor alle vrouwen in de sector. Ze was onafhankelijk en optimistisch en droeg dat altijd uit in haar columns."

Haar columns gingen over allerlei alledaagse dingen. "Maar zij probeerde altijd een positief licht te laten schijnen", zegt Rijpma. "Ze lichtte de mooie dingen van het leven uit: kunst, cultuur, reizen." Berk nam op haar 90e afscheid als columnist van het AD.

De hoofdredacteur en Berk gingen elk jaar nog samen eten. "Ik vroeg haar de laatste keer: is het niet erg dat op jouw leeftijd zoveel mensen wegvallen? Dat je alleen overblijft?" vertelt Rijpma. "Daarop antwoordde ze: waarom? In mijn hoofd leven ze altijd voort. Dat was Marjan ten voeten uit. Ik zou ervoor tekenen om op die manier 93 te worden."